Splendidi e bizzarri: ecco i ponti più originali del mondo

HONG KONG-ZHUHAI-MACAO BRIDGE – È il ponte più lungo del mondo: collega Hong Kong, Zhuhai e Macao; ha richiesto sette anni di lavoro per la sua costruzione. La struttura ha forma a ipsilon ed è composto da un tratto principale lungo 29,6 chilometri e da un tunnel sottomarino di 6,7, per complessivi 55 chilometri.

PONTE NANPU, Shanghai - Attraversa il fiume Huangpu, è alto circa 400 metri e, da riva a riva, è lungo 846. Quello che lo rende speciale è la sua particolare struttura circolare, progettata per ridurre la pendenza del percorso di accesso mantenendo al minimo l'uso del suolo: dal punto di salita a quello di uscita dall’altro lato del fiume, il ponte Nanpu copre esattamente 8.346 metri. Visto dal fiume sembra un immenso drago arrotolato su se stesso.

PONTE DI ESHIMA OHASHI, Giappone - È il ponte più ripido del mondo, tanto da essere soprannominato “Il Ponte delle Montagne Russe”. Per arrampicarvisi e poi per scendere dall'altra parte, dopo aver percorso i quasi due chilometri sul Lago Nakaumi, occorre affrontare un dislivello notevole: visto da certe angolazioni sembra proibivo, anche se in realtà è meno impervio di quanto sembri al primo sguardo.

LANGKAWI SKY BRIDGE, Malesia - Questa agile passerella sospesa nel vuoto è lunga circa 150 metri e si libra a 700 metri di altezza: non è proprio adatta a chi soffre di vertigini, ma permette di ammirare un panorama straordinario sul Mare delle Andamane. Situata in Malesia, a Pulau Langkawi, l'isola principale dell'arcipelago di Langkawi, è stata completata nel 2005, ha forma curviliea e il suo accesso si raggiunge in funivia.

TIANJIN EYE BRIDGE, Tianjin, Cina - Questa straordinaria struttura è alta 120 metri ed è l'unica ruota panoramica al mondo costruita su un ponte, lo Yongle. Il ponte è costituito da una piattaforma superiore sul quale transitano i veicoli, e da una inferiore per i pedoni, dalla quale si accede anche alla ruota. L'Eye conta 48 cabine e impiega circa mezz'ora a fare un giro completo.

HENDERSON WAVE, Singapore – Un altro ponte davvero curioso e speciale nel suo genere: l’Henderson Wave è fatto, come dice il suo nome, a onde formate dai sette blocchi sinuosi che lo compongono. Inaugurato nel 2008, collega due aree verdi, Mount Faber Park e Telok Blangah Hill Park. Anche qui, l’illuminazione notturna lo rende particolarmente suggestivo.

HELIX BRIDGE, Singapore – Il suo nome viene dalla particolare forma della sua struttura, arrotolata su se stessa come un’elica, in un esplicito richiamo alla forma del DNA. Percorrere questo ponte pedonale lungo 228 metri e aperto nel 2010, permette di raggiungere i quartieri Marina Centre da Marina South o viceversa, ma è soprattutto un’esperienza mozzafiato di notte, dato che la passerella è illuminata da milioni di led colorati.

SUNDIAL BRIDGE CALATRAVA, Redding, California - Anche questo ponte strallato è riservato a pedoni e biciclette per attraversare il fiume Sacramento a Redding, in California. È stato progettato da Santiago Calatrava, inaugurato nel 2004 ed è costato la bella cifra di 23,5 milioni di dollari.

MEYDAN BRIDGE, Dubai - Il ponte, conosciuto anche come Blue Bridge, collega l'hotel extralusso Meydan alle viabilità cittadina. Super fotografato e instagrammato, ha una iconica struttura a onda che di notte si trasforma in una vera meraviglia, grazie a una suggestiva illuminazione.

PONTE INFINITY, Stockton-on-Tees, Regno Unito - Una scenografica passerella pedonale sul fiume Tees nel comune di Stockton-on-Tees, nel nord-est dell'Inghilterra: deve il suo nome al fatto che la sua immagine ad arco, riflessa sulle acque del fiume, genera il simbolo dell'infinito.