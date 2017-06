Milano: Play Day, una giornata per giocare

Il Festival del Gioco è espressione del progetto “Gioco, cibo per la mente”, che Assogiocattoli porta avanti come missione etica, in collaborazione con Pepita Onlus attraverso la campagna “Non nasconderti dal gioco, nasconditi per gioco!”. L’iniziativa si propone di sensibilizzare genitori, bambini e “addetti ai lavori” sull’importanza del gioco in famiglia come percorso educativo, nel quale imparare a rispettare le regole e creare i presupposti per una convivenza serena. Partendo da questa dimensione ludica e creativa si può riflettere sul valore del gioco come alternativa “meno tecnologica” e più costruttiva del “fare” insieme.



Nell’arco della giornata, le più importanti aziende produttrici e distributrici di giocattoli, associate di Assogiocattoli, mettono a disposizione del pubblico moltissimi giochi, adatti ai bambini di tutte le età, dai piccolissimi ai più grandicelli. Ci sono i giochi da tavolo, le costruzioni, i giochi elettronici. Nel corso della giornata si svolgono anche mini tornei e dimostrazioni di ogni genere. In più, grazie alla presenza di animatori esperti di giochi, le mamme e i papà hanno la possibilità di “imparare a giocare” con i loro figli, condividendo un’esperienza unica sia dal punto di vista ludico che formativo.



Le attività di gioco, coordinate dagli animatori di Pepita Onlus, prevedono diverse tipologie di gioco adatte a bambini e ragazzi, con particolare attenzione al gioco per tutti in un’ottica di inclusione sociale. Sono previsti giochi di imitazione, laboratori di modellismo, attività creative e ricreative, in cerchio e in movimento e saranno guidate dagli animatori di Pepita Onlus nelle varie aree gioco/laboratorio attrezzate.



A PlayDay, oltre ai migliori giochi da tavolo da provare liberamente con i propri figli o amici, ci sono anche numerose iniziative e curiosità collegate al mondo del gioco. Si può provare, ad esempio, Quantum Race, la versione gigante di un gioco ideato dal fisico Fabio Chiarello del CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) che spiega in modo divertente le principali regole della fisica quantistica, oppure Drop, un gioco sviluppato dal Politecnico di Milano all’interno di un progetto europeo di sensibilizzazione all’utilizzo dell’acqua.



Il PlayDay è anche l’occasione unica per scoprire i nuovi talenti del game design e come il gioco sia parte integrante dei programmi di studio di scuole, istituti e Università. E’ in programma la presenza di alcuni studenti pronti a far provare al pubblico le loro creazioni in anteprima: giochi di strategia, “escape room” e anche giochi con “realtà aumentata”.



Oltre a giocare e divertirsi, il PlayDay è anche un’occasione in cui incontrare i professionisti del settore, per ricevere consigli o per presentare un’idea. Informazioni: www.playdays.it/