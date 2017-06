Maggio: tante sagre di buon gusto

MONTAGNANA IN FESTA – Montagnana (Padova) – Finesettimana conclusivo per il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P, protagonista di una intera settimana di festa, fino a domenica 28 maggio, con laboratori, degustazioni e visite ai prosciuttifici locali. Ci sono anche altri prodotti locali, l'artigianato e l'antiquariato con i rispettivi mercatini, oltre a degustazioni offerte dai produttori, dolci tipici e formaggi. Non mancano le visite guidate per scoprire le bellezze della città murata meglio conservata d'Europa. www.festadelprosciuttoamontagnana.it .



MOSTRA DEI VINI DI COLLINA - San Pietro di Feletto (Treviso) – Siamo in un piccolo territorio nel cuore di due DOCG: Prosecco Superiore e Colli di Conegliano: San Pietro di Feletto ospita, da sabato 27 maggio a domenica 11 giugno, la 46esima edizione di questa bella manifestazione che si inserisce nel programma della “Primavera del Prosecco”. Questa festa del vino si articola in 17 appuntamenti in diverse località dell’Altamarca Trevigiana. I visitatori trovano un ricco programma di degustazioni, abbinamenti gastronomici, passeggiate nella natura, musica dal vivo. Info: www.prolocosanpietrodifeletto.it/



ALBA MUSIC FESTIVAL – Alba – Prende il via giovedì 25 maggio la 14a edizione del festival diventato ormai un appuntamento internazionale, con concerti pubblici e gratuiti, seminari, mostre e workshop nei luoghi più belli della città. Sono in calendario 25 concerti di orchestre e solisti internazionali, recital, prove aperte, seminari, workshop di composizione e mostre fotografiche. Fino a domenica 4 giugno. Info: www.albamusicfestival.com .



FESTIVAL DEI LAGHI - Iseo (Brescia) – Grande festa sulle sponde del Sebino per tutti i laghi italiani ed europei, in una manifestazione che si propone di valorizzare l'ambiente lacustre in tutti i suoi aspetti. Appuntamento da venerdì 26 a domenica 28 maggio con circa 30 laghi italiani e una decina di specchi d’acqua europei, grandi o piccoli, che si mettono in mostra per farsi conoscere dal pubblico. Sono in programma dialoghi e conferenze, ma anche enogastronomia, una mostra mercato con le produzioni tipiche di ogni lago, esposizioni, degustazioni, corsi e Lake Street Food, www.festivaldeilaghi.it .



ERBE DEL CASARO – Val Brembara (Bergamo) – Due weekend consecutivi, da sabato 27 maggio a domenica 4 giugno, sono l’occasione per conoscere i migliori prodotti tipici della Valle, dalle erbe ai formaggi. Tra le varie iniziative ci sono gli "Aperitivi di Erbe del Casaro", per scoprire i formaggi e le erbe spontanee della zona, "Il borgo del Casaro e delle sue erbe", allestito presso l'Antica Segheria Pianetti di Olmo al Brembo; teatro di conferenze sulle erbe, aperitivi e pranzi didattici con i produttori, merende, laboratori e giochi per i bambini. Sul sito ufficiale ci sono il programma completo e i luoghi degli appuntamenti. www.erbedelcasaro.it .



STREET FOOD SESTRI LEVANTE – (La Spezia) - Il cibo di strada è protagonista di due giornate di festa, sabato 27 e domenica 28 maggio, presso i giardini Mariele Ventre di Sestri Levante. Numerosi truck sono pronti a sfornare tante ghiottonerie locali, come farinate e focaccia al formaggio, trofie al pesto e testaroli, ma anche prelibatezze di altre zone, come la porchetta di Ariccia, lo gnocco fritto, gli arancini o i cannoli siciliani... Dalle 10.30 del mattino fino a tarda sera. Info: www.sestri-levante.net .



SPOSALIZIO DEL MARE – Cervia – Torna, da giovedì 25 a domenica 28 maggio, l’antico rito di amore e fedeltà tra la bella città rivierasca e il mare. L'evento si celebra ininterrottamente dal 1445 e ripropone la sfida della pesca dell'anello: i giovani della città si contendono il trofeo che promette fortuna e prosperità. Ci sono anche la “Cursa di Batell”, ovvero la regata storica con imbarcazioni armate al terzo, il “Trofeo dell'anello”, mostre, spettacoli, mercatini, gare di tiro con l'arco. www.turismo.comunecervia.it .



SAGRA DELLA SEPPIA E DELLA CANOCCHIA – Porto Garibaldi – (Ferrara) – Secondo weekend presso il Porto Canale di Porto Garibaldi con una golosa festa con i sapori del mare, sport e birdwatching. Fino a domenica 28 maggio il pesce e i prodotti del mare la fanno da padrone, insieme a piadine, focacce e altri sapori della gastronomia locale. Ci sono anche artigianato, gite in bicicletta, musica e laboratori per imparare la costruzione e la riparazione delle reti. www.ferraraterraeacqua.it.



SAGRA DEI PICI - Celle sul Rigo di San Casciano dei Bagni (Siena) – Un lungo weekend, da giovedì 25 a domenica 28 maggio, ci fa degustare e scoprire i grossi spaghetti fatti a mano, tipici dell'area meridionale del senese, i pici, appunto. Questo primo piatto, molto famoso e richiesto sulle tavole del senese, si rivela in tutta la sua bontà da solo o in compagnia dei migliori prodotti della gastronomia locale. I condimenti più classici sono con il ragù d'anatra, con le briciole e il pomodoro, con i funghi o il cinghiale. Durante la sagra è anche possibile imparare a prepararli, grazie alle lezioni di impasto. www.sagradeipici.it



VOCI DI MAGGIO - Terme di Fordongianus (Oristano) – Non tutti sanno che la Sardegna ha una importante tradizione legata alla musica agro-pastorale. Come ogni anno, anche nel 2017, sabato 27 e domenica 28 maggio si tiene l’evento di musica, tradizione, moda e gastronomia di maggior richiamo sull’isola. Tra i partecipanti, gli Istentales con Gigi Sanna fanno gli onori di casa a Cristiano De Andrè, Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi e tanti altri artisti nella suggestiva cornice delle Terme Romane di Fordongianus. E dopo la musica, si festeggia con vitello e porceddu. Info sulla Pagina FAcebook www.facebook.com/vocidimaggio/