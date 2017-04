A Cervia il Festival Internazionale degli aquiloni

L’appuntamento si ripete puntualmente ogni primavera dal 1981: i più spettacolari artisti del vent o a livello mondiale si danno appuntamento a Cervia trasformando la località romagnola in capitale del volo colorato per il Festival Internazionale dell'Aquilone : per 10 giorni, fino al 1° maggio la frazione di Pinarella diventa teatro di un grande evento in cui il cielo si tinge di fantasia e di mille colori, per una festa di creatività e di fratellanza fra i popoli.

Organizzata da ARTEVENTO, sotto la direzione artistica del suo inventore Claudio Capelli, la manifestazione si svolge, come di consueto, sulla spiaggia del quartiere di Pinarella, in collaborazione con il Consorzio Turistico Aquilone. Il festival ospita delegazioni provenienti da ogni parte del mondo: l’Europa è rappresentata da Francia, Germania, Danimarca, Spagna, Belgio, e Gran Bretagna; arrivano da più lontano le delegazioni di India, Indonesia, Stati Uniti, Messico e Nuova Zelanda.



Il Villaggio del Festival, allestito nel tratto di spiaggia compreso fra il Bagno Vittorio N.124 (Ingresso Nord) e il Bagno Stefano N.105 (Ingresso Sud), ospita la Fiera del Vento, con workshop, installazioni eoliche e tre distinte aree di volo riservate rispettivamente al volo degli aquiloni d’Arte ed etnici, nell’Area Nord, al volo dei giganti, accolti nell’Area Sud, e al programma di performances speciali nell’Area Delle Esibizioni. Quest’ultima ospita quotidianamente combattimenti di aquiloni rokkaku e patang, balletti di aquiloni acrobatici a ritmo di musica in solo, coppia e team, e una rassegna delle delegazioni si avvicendano nel campo di esibizione. Ci sono anche spettacoli di danza etnica e teatro di figura ospitati sul palco antistante.



Il programma della manifestazione prevede anche il prestigioso ritorno di Ibex Puppetry, compagnia teatrale americana fondata da Heather Henson (figlia del celeberrimo inventore dei Muppets Jim) che si propone di fondere gli aquiloni al teatro di figura, e lo scenografico contributo delle air sculptures giganti del britannico Luke Egan, che fioriscono come in un fantastico giardino delle meraviglie al centro della Fiera del Vento.



Tra i personaggi più illustri ospiti di questa edizione ricordiamo: il neozelandese Peter Lynn, inventore del kite surf e costruttore dell’aquilone più grande del mondo, il britannico Carl Robertshaw, campione del mondo di volo acrobatico, il tedesco Rolf Zimmermann, creatore dell’aquilone ufficiale promozionale del film Disney “Il drago invisibile” e il giapponese Masaaki Modegi, presidente dell’Associazione Giapponese Aquilonisti e direttore del Museo dell’Aquilone di Tokyo. Insieme a loro, fra gli altri, i più raffinati interpreti dell’aquilone d’Arte Michel Gressier (Francia), George Peters (USA), Robert Trepanier (Canada), Steve Brockett (UK) e Istvan Bodoczky (Ungheria), i team di volo acrobatico The Decorators (UK) e Team For Fun (Germania), il cacciatore di aquiloni Stafford Wallace (India) e le new entry Marie Lena Ongkingco (Filippine), Kingsley Gunawardena (Australia) e Stanislav Roudavski ( Russia).



Gli eventi iniziano la mattina alle ore 10 e terminano alle ore 19, ad eccezione del sabato in cui la festa continua fino alle 24. Oltre ad assistere alle performaces di volo, è possibile partecipare a laboratori per imparare a costruire gli aquiloni e a incontri con artisti e artigiani.

Per tutte informazioni: www.festivalinternazionaleaquilone.com/