Veneto: Montecchio celebra i suoi fasti medievali

Montecchio Maggiore è una cittadina situata nella pianura veneta, in una zona delimitata a ovest dai Monti Lessini e a sud-est dai Colli Berici, lungo l’antica via Postumia e all’imboccatura delle vallate del Chiampo e dell’Agno. Da sedici anni il primo maggio Montecchio Maggiore si tuffa in un'atmosfera medievale per rivivere la storica disfida tra le casate dei Montecchi e dei Capuleti e per assaporare il gusto e i colori di un borgo tardo quattrocentesco. Il premio finale per chi si aggiudica più prove è il Palio, un prezioso drappo che sarà custodito dalla squadra vincitrice fino all'edizione seguente.



Giulietta e Romeo - Il culmine della rievocazione storica si raggiunge con l'elezione di Giulietta e Romeo, scelti tra "baldi giovani e gentili fanciulle" che si candidano a rivestire i panni dei due innamorati. I prescelti, votati dal pubblico presente, rappresentano per un anno la città di Montecchio Maggiore nei maggiori eventi in cui è richiesta una delegazione ufficiale del comune o a cui partecipa il Gruppo Storico Culturale Giulietta e Romeo, collaboratore nella manifestazione.



Accurate ricostruzioni - Per la giornata medievale, ai castelli viene ricostruito un vero e proprio borgo quattrocentesco animato da un grande mercato tipico, dal quartiere degli armigeri, da falconieri, alchimisti, giocolieri, cavalieri, sputafuoco, e da spettacoli ed intrattenimenti rigorosamente in stile medievale. La zona compresa tra i due castelli, pedonalizzata e raggiungibile solo con dei bus navetta funzionanti per l’intera giornata, viene suddivisa in aree tematiche all'interno delle quali si ricostruiscono borghi civili ed attendamenti militari. Alla manifestazione parteciperanno gruppi di rievocazione storica che allieteranno la giornata degli astanti con animazioni, spettacoli e intrattenimenti vari, sia presso gli accampamenti che nelle aree tematiche predisposte. Di seguito il programma.



30 Aprile, Castelli di Giulietta e Romeo, dalle 15 alle 21 - Apertura delle taverne, spettacoli d’arme: duelli e sfide tra valorosi uomini e lo svolgersi della vita all’interno di un campo militare. Giochi di bandiera. Mercato agricolo dei sapori veneti dal produttore direttamente al consumatore. Alle 20, nell’anfiteatro del castello di Romeo andrà in scena La Tempesta di W. Shakespeare , con ingresso libero. Giocolieri, giochi pirotecnici, fuoco e danza aerea per dar vita ad un’esibizione artistica dall’elevato impatto visivo.



1° Maggio , Castelli di Giulietta e Romeo, dalle 11 alle 19 - Rievocazione storica all’ombra dei castelli con accampamenti militari, mercati storici e fiera di antichi mestieri, trampolieri, falconieri, scene di vita quotidiana, dame e cavalieri, giostre storiche e vestizione dei bambini. Gruppi di rievocazione storica provenienti da ogni parte d’Italia impegnati in danze, esibizioni di falconeria, animazioni e spettacoli di elevato impatto visivo. Taverne e locande a tema per gustare cibi e bevande della nostra terra. Visite guidate alle Priare, suggestivo complesso di cave sotterranee, per un viaggio a ritroso nel tempo. Torre castello di Romeo - Mostra fotografica curata dal Fotoclub Montecchio Maggiore.