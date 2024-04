"17 anni sono tanti…raccontano una vita insieme… - ha scritto la Pellegrini nel post Instagram -. Ci mancherai Piccolo Neve… avete fatto appena in tempo a conoscervi… (riferito a sua figlia Matilde - ndr) Salutaci Mafalda (stai attentooooo!!!)".

Un dolore per Federica Pellegrini , che ha dovuto dare l'addio all'amato Neve , gatto che faceva parte della famiglia ormai da 17 anni.

Tgcom24

Neve era il gatto dei genitori di Federica, parte integrante della famiglia da anni e con cui la stessa Federica ha avuto modo di trascorrere molti anni, legandosi moltissimo a lui. Per questo nel posto la Pellegrini ha pubblicato alcuni scatti di Neve con i suoi genitori, oltre alla foto più recente, quella in cui, sotto lo sguardo attento del micio, Fede tiene in braccio sua figlia Matilde.

Federica e Matteo Giunta ora hanno quattro bulldog francesi che riempiono di gioia la loro casa, ma l'amore di Fede per i gatti risale a quando ancora era piccola. Tantissimi gli attestati di affetto da parte dei suoi follower, che hanno inondato il post di cuoricini e di auguri a Neve affinché possa affrontare serenamente il suo ponte verso l'arcobaleno (il luogo, secondo un'antica leggenda indiana, che si troverebbe all'ingresso del paradiso e dove sarebbero diretti gli animali dopo la loro esperienza sulla terra).