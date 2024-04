Grecia da scoprire: Halkidiki, misticismo e mare cristallino

La penisola di Kassandra, a ovest, è la più vivace e la più popolata, capace di soddisfare le richieste di chi cerca anche movida e divertimento, di giorno e di notte. Chi la sceglie per la propria vacanza, oltre ad immergersi in un mare trasparente con distese di pinete tutt’intorno, troverà pittoreschi villaggi con ogni tipo di servizio: hotel di lusso, campeggi, pub, caffetterie, discoteche, oltre alle immancabili taverne greche, dove gustare i più gustosi piatti tradizionali, negozi e locali più mondani per movimentare le serate.

Sithonia la selvaggia

La penisola centrale è Sithonia. A differenza della prima, questa terra è abbastanza selvaggia e poco abitata. vicino la città di Salonicco, nel cuore della Macedonia, ed è il luogo ideale per le fughe romantiche delle coppie, le vacanze in famiglia e per tutti coloro che sono in cerca di una vacanza tranquilla. Sithonia è ammirata per lo stupendo paesaggio naturale, formato da paradisiache calette sabbiose, degne dei Caraibi, e lunghe distese di ulivi, ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un rifugio di totale relax lontano dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Il mare qui ha colori ammalianti, che sfumano dal verde chiaro al blu intenso. Il turista non avrà che l’imbarazzo nella scelta della spiaggia che più gli aggrada: infatti vi si trovano sia spiagge libere, isolate e selvagge, che stabilimenti balneari ben attrezzati con mondani beach bar. Sono fra le più belle spiagge della Grecia.





Monte Athos, la mistica

Infine, Monte Athos, la penisola più ad est, la terra della spiritualità, tanto bella quanto difficilmente accessibile. Famosissima, dominata per l’appunto dal Monte Athos, che si innalza a 2033 metri di altitudine, è popolata esclusivamente da monaci (poco più di un migliaio di religiosi) che da centinaia di anni si dedicano alla pratica della fede ortodossa, seguendo uno stile di vita spartano. Qui si trovano 20 monasteri ortodossi, di cui 17 greci, uno russo, uno serbo e uno bulgaro, manufatti e monumenti religiosi di immenso valore artistico spesso edificati sulla sommità di piccole colline. La storia del Monte Athos ha avuto inizio nel 963 quando Sant’Atanasio istituì il monastero di Grande Lavra, ancora oggi il più importante. Oltre ai monasteri esistono 12 piccole comunità minori di monaci e vari eremi. Per i laici è possibile visitare il Monte Athos una volta ottenuto un permesso speciale, per le donne, invece, vige il divieto assoluto d’accesso. La procedura per ottenere il permesso è complicata e lungo e c’è una quota giornaliera per le visite di 120 pellegrini ortodossi e 10 non ortodossi. La penisola è raggiungibile solo in barca benché sia collegata alla terraferma. L’unico modo per ammirare, per lo meno dall’esterno, i suoi magnifici monasteri che si affacciano sul mare è un’escursione in battello.