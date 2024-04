Dune mania: i cinque deserti più affascinanti d'Europa

Per i cine-lovers, Omio, piattaforma online di comparazione e prenotazione viaggi, propone alcune mete europee dove avventurarsi alla scoperta di paesaggi desertici e natura selvaggia per un viaggio da film, dalla Spagna di Tabernas fino al Bledow Desert in Polonia.

Tabernas in Spagna

Il deserto spagnolo Desierto de Tabernas si trova nel mezzo dell'Andalusia e non è solo una meta imperdibile per i viaggiatori, ma ha anche affascinato molti registi di Hollywood. Infatti, è stato lo sfondo di serie famose in tutto il mondo come "Game of Thrones" e "Black Mirror". Non sorprende quindi che vi sia un piccolo parco a tema chiamato "Oasys Mini Hollywood". Il clima del Desierto de Tabernas è esattamente come lo si immagina: caldo e secco. Il periodo migliore per visitarlo è la primavera o l'autunno, quando ci si può aspettare un tempo piacevole e soleggiato con temperature miti. In piena estate, invece, è da evitare, poiché la zona supera regolarmente i 40 gradi ed è una delle regioni più calde del continente europeo. Consigli di viaggio: Per raggiungere più rapidamente il deserto è necessario passare per la città spagnola di Almeria, che si trova a circa 25 chilometri a sud, direttamente sulla costa spagnola.





Dune du Pilat in Francia

Una duna che si sposta. Può sembrare assurdo, ma è proprio così, perché la Dune du Pilat è in continuo movimento. Questa duna, formata dall'interazione tra la sabbia, il vento e le maree, si trova direttamente sulla costa al largo di Bordeaux e si sposta a un ritmo costante di pochi metri all'anno verso la foresta di Teste-de-Buch. Sebbene sia visitabile tutto l'anno, la duna è particolarmente apprezzabile in estate. Questo perché nella parte settentrionale, presso Plage de la Corniche, si respira un'atmosfera di vacanza sulla spiaggia ed è possibile nuotare e rinfrescarsi nelle acque dell'Atlantico. Consigli di viaggio: la costa atlantica francese oltre ad essere bellissima, è conosciuta per il suo stile di vita sofisticato e l'architettura raffinata. Se volete godervi una serata a base di ostriche e un bicchiere di vino, questo è il posto che fa per voi. Dopo una visita alle dune, cercate un alloggio nelle città vicine di Bordeaux e Biarritz. Per chi non lo sapesse ancora: la regione vinicola di Bordeaux non ha solo grandi vini da offrire, ma anche una "art de vivre" unica.





Bardenas Reales in Spagna

Il Grand Canyon europeo? Quasi! La Spagna ospita un altro deserto da sogno, ma questa volta nel nord della penisola. Le Bardenas Reales si trovano nel sud-est della Navarra spagnola e coprono un'area di 415 chilometri quadrati. Ciò che rende quest'area così unica sono le bizzarre formazioni rocciose con gole, ripidi pendii e colline che sono state modellate da acquazzoni torrenziali. Il momento migliore per visitarlo è la mattina presto, all'apertura del parco, oppure nel tardo pomeriggio per ammirare i pittoreschi spettacoli di luce e i colori rossi vibranti durante la Golden Hour. Consigli di viaggio: Pamplona e Bilbao sono raggiungibili in aereo da Milano e Roma con uno scalo a Madrid. Da lì, il Parco Naturale delle Bardenas Reales è raggiungibile in poche ore di auto o autobus. Se volete rimanere in zona per qualche giorno per godervi le attrazioni in tutta tranquillità, potete cercare un alloggio sulla costa dei Paesi Baschi. Un luogo che incanta molti visitatori è Donostia San-Sebastian - se volete vivere un'esperienza completa, dovete immergervi nelle delizie culinarie della regione e provare l'ormai famosa cheesecake basca.