Yvonne Craig, morta la Batgirl della serie tv degli anni 60

Nella serie fantascientifica aveva interpretato Marta, la verde schiava di Orione che voleva uccidere il capitano Kirk nella terza stagione. Ma è indubbio che il ruolo che l'ha segnata è stato quello di Batgirl, personaggio ricorrente nella serie di "Batman" intepretata da Adam West.



Un prodotto dal taglio estremamente fumettistico e colorato, prima oggetto di battute e parodie per anni e poi diventata vera serie di culto, con personaggi e attori diventati vere icone, da West stesso, che appare spesso ne "I Griffin" nella parte del sindaco, a Julie Newmar, Catwoman, che ha avuto addirittura un film dedicato a sé, "A Wang Foo, grazie di tutto. Julie Newmar".



La Craig si è spenta nella sua casa di Pacific Palisades, in California. Aveva iniziato al cinema, con alcune pellicole di cassetta, accanto a Bing Crosby ed Elvis Presley. Ma poi la televisione l'ha completamente assorbita. Oltre alle serie già citate aveva recitato in altri titoli celebri, come "Il tenente Kojak", "La grande vallata", "Fantasilandia", "Starsky & Hutch" e "L'uomo da sei milioni di dollari". Dai primi anni 80 aveva abbandonato la recitazione per darsi agli affari: come produttrice di spettacoli musicali prima e poi come immobiliarista.