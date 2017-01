"Batman", riecco la serie tv completa

10:00 - Trasmessa dal 1966 al 1968 è diventata un vero e proprio cult capace di mantenere il suo fascino immutato nel tempo. "Batman", la serie televisiva originale, dal 12 febbraio arriva in un unico cofanetto Blu-Ray con tutti i 120 episodi delle tre stagioni interamente rimasterizzati in alta definizione. Con Adam West nei panni del protagonista e Burt Ward in quelli di Robin, la serie si basa sull'omonimo personaggio dei fumetti creato da Bob Kane.

Per decenni infatti, gli appassionati di tutto il mondo hanno chiesto a gran voce questo cofanetto da collezione che sarà presto disponibile. Costumi sgargianti e colorati, l’immancabile Batmobile creata da George Barris modificando il prototipo della Lincoln Futura, risse a suon di musica nelle quali i "colpi" venivano enfatizzati con scritte onomatopeiche che rendevano il telefilm simile ad un fumetto animato, supercriminali come Joker e il Pinguino: sono queste alcune delle inconfondibili caratteristiche che hanno connotato la serie, trasformandola in un capolavoro nel suo genere in grado di conquistare il pubblico a livello internazionale.



Oltre agli amati West e Ward, la serie vanta una lunga lista di guest star apparse durante il corso delle tre stagioni, tra cui Julie Newmar, Cesar Romero, Liberace, Vincent Price, Burgess Meredith, Bruce Lee, Sammy Davis Jr. e molti altri. Da oltre 75 anni la leggendaria figura del cavaliere mascherato ispira fumetti, film, cartoni animati, videogiochi e naturalmente serie tv, inclusa questa, che rivive in Blu-ray trasformando in realtà i desideri di molti fan e collezionisti. L'esclusivo cofanetto include inoltre tre ore di Contenuti Speciali Inediti, tra cui un’intervista ad Adam West, nel quale l’attore ripercorre la sua esperienza nei panni di Batman.