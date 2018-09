Temptation Island Vip, lo sfogo di Sossio: "Ursula mi ha umiliato"

"Mi ha chiamato sei volte animale, ha detto che faccio schifo. Mi ha umiliato, distrutto". Sossio non si capacita di come Ursula abbia parlato di lui nel video mostratogli da Simona Ventura durante il falò. La compagna non ha per nulla gradito il suo atteggiamento rilassato nei confronti delle altre single e lo ha criticato aspramente, in un modo che Sossio definisce indelicato e cafone soprattutto dopo che lui le ha fatto conoscere i suoi figli. Pur non volendo assolutamente il conforto della single Sara, alla fine l'ex calciatore cede alla necessità di un abbraccio.