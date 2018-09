18 settembre 2018 22:31 Temptation Island Vip: conosciamo le coppie partecipanti

Puntata d'esordio per Temptation Island Vip: le sei coppie partecipanti passeranno ventuno giorni in uno splendido resort nel cuore della Sardegna, passando il loro tempo separate: da una parte i fidanzati passeranno tempo tra sport ed escursioni in compagnia di tredici giovani donne single e dall’altra, per contro, le fidanzate vivranno le loro esperienze insieme a tredici uomini single. Vediamo di conoscerle meglio.





Ad aprire le presentazioni Valeria Marini e Patrick Baldassari, fidanzati da sei mesi. La loro relazione è ripresa a marzo dopo anni di tira e molla, spiega Valeria che a fronte di legittimi dubbi ha deciso di partecipare al programma. "A volte è un po' troppo assente, vorrei che fosse più autoritario" commenta e per contro Patrick specifica che "Valeria ha un carattere difficile, non è facile starle dietro".

A seguire Nicoletta Larini, figlia dell'ex pilota di Formula 1 Nicola Larini, e l'ex marito della conduttrice Simone Ventura, Stefano Bettarini. La particolarità della coppia parla da sé ma al di là di tutto, i due hanno deciso di prendere parte al programma per trovare conferma o smentita a quelle piccole divergenze che in quasi due anni di relazione hanno creato delle piccole crepe. In particolare la differenza d'età gioca un ruolo fondamentale perché a volte, ammette Stefano, "mi sembra di fare il genitore".

Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga (figlio dell'ex portiere Walter Zenga) mettono invece in gioco la fiducia: da un lato lui vuole dimostrare alla compagna che è meritevole di fiducia, dall'altra lei teme che questo mondo di tentazioni possa piacergli troppo. Cosa trionferà alla fine?

Fidanzati da soli quattro mesi dopo un corteggiamento burrascoso a Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si mettono alla prova ma sarà soprattutto lei a dover scendere a patti con la propria gelosia. Giordano ha già dimostrato di saperla perdonare una volta ma cosa succederebbe in caso di un secondo "tradimento"?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo litigano ancora prima di approdare sull'isola. Fra i due c'è tensione da giorni, in particolare da quando a Uomini e Donne Over è stata mandata in onda una clip in anteprima che mostra l'ex calciatore in atteggiamenti molto, forse anche troppo secondo Ursula, rilassati con le tentatrici del villaggio. Le scintille fra i due sono già scoppiate, riusciranno a superare non solo i ventun giorni ma già la prima puntata?