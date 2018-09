Temptation Island Vip: Fabio e Marcella lasciano il programma dopo il primo falò

Nonostante i litigi di Sossio e Ursula, le incomprensioni di Nicoletta e Stefano, le sfuriate di Nilufar nei confronti di Giordano, sorprendentemente a chiedere il falò è stata la coppia che meno ha fatto parlare di sé in questa puntata. O meglio, una sola persona: Fabio infatti, incapace di sopportare la distanza con Marcella e non avendo alcun dubbio su cosa voglia da lei dopo soli tre giorni, vuole un falò di confronto immediato. La sua intenzione? Chiedere alla fidanzata di sposarlo con un anello che ha nascosto nei bagagli prima di partire.



Purtroppo però le sue intenzioni vengono travisate da Marcella, che venendo a conoscenza della richiesta di Fabio si rifiuta di prendere parte al falò. Lui allora raggiunge il villaggio delle fidanzate per parlarle, tuttavia viene fermato dagli addetti del programma con la promessa che il suo messaggio verrà comunicato a Marcella. Così è e poco dopo la ragazza lo raggiunge davanti a Simona Ventura. La situazione sembra volgere al meglio ma gli animi si scaldano molto in fretta e il falò prende una piega decisamente inaspettata.