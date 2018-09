Temptation Island Vip: Valeria Marini, coccole nel bagno con il tentatore Ivan?

"Abbiamo già delle immagini importanti". Così Simona Ventura esordisce di fronte ai fidanzati, poche ore dopo la separazione delle coppie. Nel pinnetu, Patrick assiste ai primi approcci fra Valeria e il tentatore Ivan: i due sembrano andare molto d'accordo, al punto da vedersi da soli la sera sulla spiaggia. Ivan la stuzzica, Valeria non si tira indietro, e davanti a un bicchiere di champagne brindano alla loro avventura.



Nonostante le confessioni, le risate e l'evidente complicità, Patrick non sembra turbato: ammette di essere un po' infastidito ma, a suo dire, "non ci sono state cose gravi". Almeno finché non viene chiamato una seconda volta nel pinnetu e vede i due appartarsi nel bagno della stanza delle ragazze, senza che Valeria abbia il microfono con sé. La sicurezza di Patrick comincia a vacillare.