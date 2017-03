Lisa Kudrow: "Il ritorno di "Friends" in tv? Sarebbe noioso"

" Friends " ha segnato un epoca televisiva, ma per Lisa Kudrow riproporlo nel 2017 sarebbe una mossa sbagliata. Ospite del talk show americano "Today", l'interprete di Phoebe ha infatti chiuso ad una reunion del cast per un nuovo progetto: "Non credo succederà. Sarebbe divertente, ma come sarebbe? Pensiamoci. Oggi tutti i personaggi sarebbero cresciuti e avrebbero una famiglia, sarebbero noiosi . Non voglio vedermi così".

"La cosa che amavo di più della serie e che erano dei ventenni che si erano creati una loro particolare famiglia. Oggi avrebbero tutti delle famiglie proprie, che cosa ci sarebbe da vedere?".



Nonostante le speranze dei fan, quindi, le reunion del cast per adesso si è limitata ad una cena segreta lontano dai riflettori. "E' stato fantastico, non abbiamo smesso un attimo di ridere" ha confessato l'attrice "So che è una cosa cattiva da svelare, ma non gioco con le aspettative. Se non annunciamo la reunion e poi non si concretizza, non c'è alcun motivo di rimanere delusi".