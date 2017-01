"Friends", la reunion della famosa serie tv non si farà

I fan di tutto il mondo ci hanno creduto fino all'ultimo. Ma la creatrice e produttrice della famosa serie tv " Friends " spegne definitivamente gli entusiasmi. La reunion non sa da fare. Non ci sarà nessun sequel. Marta Kauffman infatti sottolinea: "Le cose cambiano, non è più il tempo di mettere di nuovo insieme le persone, non c'è ragione per lo spettacolo. Dobbiamo smettere di pensare a una reunion".

Dopo l'omaggio al regista James Burrows con tanto di incontro tutti insieme sulla Nbc, i protagonisti della serie cult hanno sempre negato un sequel. Courteney Cox ha subito confermato che "non ci sarebbe stato". Così come Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry. Jennifer Aniston invece l'ha presa sempre sul ridere, rispondendo alla domanda con una fragorosa risata. David Schwimmer ha invece sintetizzato, per tutti: "Mi piace molto come è finita. Credo che sia stata una specie di finale perfetto. E non riesco a vedere alcun buon motivo per rivisitarlo".