"Will & Grace", la Nbc mette in cantiere una nuova stagione

La puntata in occasione delle presidenziali americane era solo l'antipasto. Dopo oltre una decade il cast di "Will & Grace" si riunirà per girare dieci nuovi episodi. A confermarlo Leslie Jordan che nella sitcom interpretava Beverly Leslie, nemico di Karen. "La Nbc ha ordinato dieci episodi per la prossima stagione. Il cast tornerà sul set a luglio e poi chiameranno gli attori che non sono ricorrenti, come me" ha dichiarato durante un'intervista radiofonica.