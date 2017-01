L'Onore e il Rispetto, Anna Ferraioli Ravel: "Tutti odiano Vincenzina e io sono felice"

L'Onore e il Rispetto” ha segnato il suo debutto in una fiction. Prima, Anna Ferraioli Ravel, attrice nata a Salerno, 27 anni fa, e diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, aveva recitato in alcuni film e fatto teatro. Il personaggio di Vincenzina nella fiction di Canale 5 l'ha fatta conoscere al grande pubblico del piccolo schermo, molto duro con la figlia di Dante Giordano, appena morta. "Sono pronta a questa intervista postuma - dice ironicamente Anna - Attraverso i social molti mi scrivono per farmi le condoglianze mediatiche".



In Rete, molti hanno gioito per la fine di Vincenzina, altri avrebbero preferito fosse rinchiusa...

E' stata una morte abbastanza cruenta. Io sono molto felice che questo personaggio abbia suscitato delle reazioni così diverse. Più che cattiva, era incattivita, quindi è giusto che il pubblico si sia immedesimato così tanto, vuol dire che sono stata efficace.



E' stato difficile calarsi nei panni di questo personaggio?

Mi sono molto divertita. Vincenzina ha vissuto un percorso piuttosto travagliato, fatto di insicurezza e legato alla sua ingombrante famiglia. E' così diversa da me, sia fisicamente che psicologicamente, e io mi auguro di poter interpretare sempre ruoli molto diversi. E' il bello di questo mestiere.



Come è stato recitare con Lina Sastri?

E' stato incredibile soprattutto perché Lina è una persona meravigliosa con la quale si è stabilito subito un rapporto di grande feeling, di collaborazione umana e professionale. In diverse scene, e in quella della morte, lei era preoccupata di farmi veramente male. Si è creato un rapporto bellissimo, quasi filiale. Anche con Massimo Venturiello, che interpretava mio padre, pure lui un grande maestro. È stato bello lavorare con loro.



"L'Onore e il rispetto" è stata la tua prima fiction...

E' stata un'esperienza formativa. Ho avuto modo di relazionarmi con quelli che sono i tempi televisivi e il lavoro della troupe.



Il ruolo in questa fiction di successo ha cambiato la tua carriera?

Abbiamo girato un po' di tempo fa, la messa in onda arriva ora e non so che impatto avrà sulla mia carriera. Io nel frattempo ho recitato in "Ma che bella sorpresa" con Claudio Bisio, e con Riccardo Rossi, ne "La prima volta di mia figlia". Ho girato un film indipendente, "La dolce arte di esistere" e l'anno prossimo farò una piccola parte nel film di Kim Rossi Stuart. Inizieremo a girare il lungometraggio di "Ci vuole un fisico", un corto che ho girato con i colleghi del Centro Sperimentale e poi sarò impegnata in tournée teatrale per l'adattamento di "Una giornata particolare" con Giulio Scarpati e Valeria Solarino. In più sto producendo un documentario.



L'ultima puntata de "L'Onore e il Rispetto 4" andrà in onda martedì 6 ottobre in prima serata, su Canale 5.