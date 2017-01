10 settembre 2015 "L'Onore e il Rispetto 4", Stefano Dionisi: "Il successo mi ha fatto perdere la testa" La new entry della fiction di Canale 5 racconta la sua malattia mentale Tweet google 0 Invia ad un amico

11:57 - In "L'Onore e il rispetto 4" è Michael, il misterioso angelo custode di Tonio (Gabriel Garko), ma anche nella realtà Stefano Dionisi nasconde un doloroso segreto. L'11 settembre 2001, lo stesso giorno dell'attacco alle Torri Gemelle, si manifestò infatti per la prima volta la sua malattia mentale. "Quello che mi destabilizzò fu guadagnare di colpo 300 milioni in due mesi" ha rivelato l'attore a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Ero in Spagna sul set del film Sant'Antonio da Padova e sono stato male. Ho buttato portafogli e passaporto e sono scappato sul tetto di una casa" ha raccontato. Un disturbo legato al alcuni geni di famiglia "ma quello che mi destabilizzò fu passare di colpo da prendere 80 mila lire al giorno per fare il cameriere, a guadagnare 300 milioni in due mesi. Avere successo e così tanti soldi forse non era ciò che volevo. E crollai".



Dopo 14 anni di analisi e terapie, ora Dionisi ha scelto di raccontare il suo doloroso percorso in un libro intitolato "La barca dei folli". "E' stato faticoso, anche fisicamente, mettere insieme quei ricordi drammatici, che ho stampati in mente come immagini indelebili".

Ora che ha ritrovato la serenità è riuscito anche a riprendere in mano la sua carriera: "Sono uno dei pochi attori che ha fatto casini, ma che continua a lavorare. Ho fatto arrabbiare diversi registi in passato perché non volevano che l'attore pensasse, altri mi cacciavano dal set. Mi definiscono naif solo perchè dico ciò che penso".