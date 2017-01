Isola dei Famosi, in attesa del terzo serale Stefano Orfei è il nuovo leader

Stasera terza puntata serale per " L'Isola dei Famosi 2016 ". In attesa di sapere che sarà eliminato, chi nominato e se ci saranno nuovi sviluppi sull'"accendino-gate", a Cayo Paloma i naufraghi hanno un nuovo leader . Stefano Orfei ha vinto la prova di domenica. Fiordaliso intanto confessa di valutare l'ipotesi del ritiro...

Su Isla Desnuda Andrea, Giacobbe, Paola e Patricia continuano la loro convivenza ricca di privazioni: niente fuoco, poco cibo, nessun aiuto. In settimana, però, lo Spirito Dell'Isola ha deciso di premiare la creatività delle ragazze donando loro alcuni strumenti essenziali per crearsi dei costumi; Giacobbe e Andrea, invece, hanno preferito continuare il loro gioco senza veli, rispettando pienamente lo spirito di Isola. A Cayo Paloma i sette protagonisti della Prova Leader si raccontano: Stefano è contento, Simona gli riconosce un ruolo di " leader naturale " che va oltre a questa vittoria. Fiordaliso rivela che la noia la sta consumando e sta iniziando a valutare l'ipotesi di ritirarsi. Simona prova a parlarci e si offre di aiutarla, riconoscendo il suo stato di malessere.

Su Isla Desnuda intanto gli equilibri sembrano mutare. Andrea riconosce la metamorfosi in positivo di Paola, soprattutto nei confronti di Patricia. Questo le regala un nuovo ruolo all'interno del gruppo, venendo coinvolta in una battuta di pesca con Andrea e Giacobbe. I desnudi raccolgono granchi nel loro immancabile sacchetto di iuta.



I problemi dei naufraghi di Cayo Paloma sono altri. Il principale è la fame. Decidono di aprire la scatoletta contenuta nella seconda cassa del kit di sopravvivenza. Al suo interno trovano della barbabietola, che va ad arricchire l'insalatina di Mercedesz. Anche Alessia commenta delusa la situazione: se non fosse stato per l'insalata, negli ultimi due giorni si sarebbe mangiato poco o nulla.