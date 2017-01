Isola dei famosi 2016, l'unico fuoco sembra nascere tra Paola e Andrea

I naufraghi sono ormai da 10 giorni sull' Isola dei Famosi 2016 ma di fuoco nemmeno la scintilla. I tentativi si susseguono ma per ora è solo cibo freddo e buio la notte. Se qualche fiammellina sembra accendersi è quella tra Paola Caruso e Andrea Preti su Isla Desnuda . Lei ha evidentemente un debole per lui che sembra essere più ben disposto dei giorni scorsi. Troveranno un modo per scaldarsi?

Quella di Paola per il modello è una vera ossessione e se lui nei giorni scorsi sembra insofferente alle avances di lei. Basta poco per accontentarla. Per esempio un "io credo che in un'altra vita io e te saremmo stati una coppia perfetta" che lui le dice dopo aver ricevuto un bacetto sulla guancia. Lei vede solo il lato positivo della frase e ride contenta: "Non ha detto no, ha detto ci vuole tempo".



Al calar del sole, si cerca di placare la fame su Cayo Paloma con l'insalatina di Mercedesz ma più passa il tempo e più la mancanza del fuoco si fa pesante. Quanto riusciranno ancora a resistere i nostri naufraghi?.