Isola, Simona Ventura regina di apnea a forza

Il freddo durante la notte porta Patricia Contreras ad appropriarsi di soppiatto della coperta termica di Matteo Cambi. Giacobbe se ne accorge, ma è Paola Caruso ad arrabbiarsi maggiormente con “The Lady”.



La mattina seguente, Marco Carta e Fiordaliso provano ad aprire un cocco, che si rivela marcio. “Magari è stagionato, è un pecorino”, sdrammatizza la cantante. La fame si fa sentire seriamente e i naufraghi cercano di non pensarci.



Su Isla Desnuda Giacobbe Fragomeni e Paola Caruso, raggiunti poi da Andrea Preti, commentano il comportamento di Patricia, accusata di dormire fino a tardi e tacciata di egoismo per la faccenda della coperta. Preti mette in guardia Paola Caruso dalla compagna: “È lei che fomenta, è lei che gira le cose e fa litigare gli altri”…



Intanto a Cayo Paloma i naufraghi si preparano per la Prova Leader e salgono sul barchino. A turno, i naufraghi dovranno tuffarsi in acqua cercando di trascinare delle casse - proporzionate al peso di ciascun naufrago - il più lontano possibile, rimanendo in apnea. Una bandierina galleggiante collegata alla cassa indicherà visivamente chi è arrivato più lontano. Dopo aver sorteggiato l'ordine di gara, è il momento di iniziare. Gracia de Torres è la prima a partire: nulla da fare per l'ex desnuda che non riesce a trascinare la cassa più in là di qualche centimetro. Va meglio a Simona Ventura, che, passo dopo passo, grazie a una grande prova d'apnea, piazza la sua bandierina quasi a metà percorso.