Il TG5 diventa interamente digitale Il direttore Mimun: "Nuovo di zecca"

Il TG5 diventa interamente digitale a partire dall'edizione "Prima Pagina" in onda alle 6.00 di lunedì 22 febbraio 2016. La testata di informazione di Canale 5 sarà la prima in Italia ad avvalersi del nuovo sistema Dalet Galaxy utilizzato dalle più importanti emittenti televisive nel mondo."Sarà un telegiornale nuovo di zecca", ha detto il direttore del TG, Clemente Mimun .

"Il TG5 è un telegiornale che conta sull'esperienza e sulla qualità dei giornalisti che ne hanno accompagnato la nascita e la crescita. Sui tanti giovani che si stanno formando nelle redazioni Mediaset. E su un'operazione di scouting ad ampio raggio, alla ricerca di nuovi talenti e nuovi volti per il futuro", ha aggiunto Clemente Mimun.



Il TG5 adotta Dalet Galaxy dopo mesi di preparazione cui hanno partecipato decine di giornalisti, produttori e tecnici. Il nuovo sistema digitale integrerà e renderà più efficace e tempestivo il flusso dell'informazione Mediaset dai centri di Milano, Roma, dalle sedi regionali e dagli uffici di corrispondenza in Europa, Medioriente e Stati Uniti. Per l'ammiraglia dei telegiornali Mediaset, una nuova sfida.