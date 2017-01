Tg5, lieve malore per la giornalista Cristina Bianchino

Lieve malore per la giornalista del Tg5 Cristina Bianchino durante l'edizione delle 13. La Bianchino ha aperto il telegiornale ma dopo un servizio, al rientro in studio, è stata sostituita dal collega Matteo Berti. A rassicurare il pubblico un tweet del direttore Clemente Mimun: "Piccolo malessere per Cristina Bianchino durante il tg5 delle 13, ma ora sta bene. Grazie a chi si e' interessato... Tutto ok!".