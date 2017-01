Tgcom24 si rinnova con "Prima serata"E alle 21 in onda la replica del Tg5

Da lunedì 1 febbraio, alle 21.30, al via "Prima serata". L'approfondimento quotidiano d'informazione internazionale ed economica, in onda tutti i giorni su Tgcom24 (canale 51 del digitale terrestre) che tratterà i grandi temi riguardanti Europa e Stati Uniti. In studio si alterneranno i giornalisti della testata con la presenza di ospiti per commentare i principali fatti del giorno.