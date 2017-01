Al via "Prima Linea", il documentario di Tgcom24 dalle zone di guerra

Al via sabato 30 gennaio alle ore 20.30, "Prima Linea" il nuovo programma di Tgcom24 che racconta, in presa diretta, la vita in zone di guerra. I protagonisti del documentario, in otto puntate, sono i militari italiani e le loro storie di tutti i giorni durante le missioni in Libano e in Somalia. Sentimenti, emozioni, stati d'animo della popolazione civile e di chi vive lo scontro 'in prima linea'.