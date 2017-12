Ignazio e Cecilia: “Il nostro amore dentro e fuori la Casa”

Cecilia e Ignazio story: la nuova coppia nata nella casa più spiata d’Italia racconta in un’intervista esclusiva a Mattino Cinque la loro travolgente passione, dentro e fuori le mura del GFVIP. “Stiamo insieme dal 31 ottobre, quando ci siamo dati il primo bacio – dicono Ignazio e Cecilia, che mentre parlano si tengono per mano - forse la gente non è abituata a vedere la gente che si ama”, dicono i due in risposta alla pioggia di critiche che li ha colpiti in queste settimana.



Un’intervista fiume in cui si parla di un po’ di tutto. “È ancora più bello fuori”, dice la Rodriguez. Mentre Moser scherza: “Sono entrato macho e sono uscito Nacho”. E commentando il rapporto con la sua nuova lei aggiunge: “Anche la mia famiglia ha accettato questa relazione, hanno apprezzato molto Cechu e mio papà le ha promesso che la porterà a sciare”.



E in merito alla nuova onda di popolarità aggiunge: “Molti amici mi hanno detto “avevamo paura di perderti, invece sei sempre lo stesso” e questa cosa mi ha fatto molto piacere”. E alla domanda di Federica Panicucci: “Ignazio sei innamorato” lui dice: “Di più” in diretta. Non si poteva poi non commentare la pietra dello scandalo di questo GFVIP: il famoso armadio.



I due si scambiano sguardi complici ma ci scherzano su: “È la cosa di cui parlerete sempre”. A proposito di famiglia Cecilia, dal canto suo, sottolinea che dopo essersi lasciata con il suo ex Francesco Monte, si sente libera: “Io non ascolto le critiche, ho la mia famiglia e i miei amici e questo è l’importante”. La Rodriguez ha parlato poi del rapporto profondo che la lega alla famiglia: “Siamo la famiglia del mulino bianco. Adoro Belen, per me lei è un modello, mentre io e Jeremias siamo cresciuti insieme abbiamo un anno e 4 mesi di distanza e siamo entrambi molto gelosi, l’uno dell’altro”.