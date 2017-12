"Grande Fratello Vip", Luca e Ivana sono la nuova coppia? Ecco gli indizi social...

La complicità tra i due non era sfuggita nemmeno a Ilary Blasi, che proprio durante la finale aveva chiesto se fosse scattato qualcosa. "E' una bellissima ragazza. Non so cosa sarebbe successo se non fosse fidanzata... ma certamente il suo compagno è molto fortunato!" aveva risposto l'ex tronista. Ora, però, il cuore di Ivana potrebbe essere di nuovo libero e sarebbe il momento giusto per farsi avanti.



Intanto sul profilo Instagram di Luca è spuntata una foto di loro vicini e sorridenti, in cui lui le cinge affettuosamente la vita. "Nostalgia Way. Il regalo più bello del GF .. VOI !!! Ragazziiiii mancate da morire !!!" è il commento dell'ex tronista a margine dello scatto.



Scatterà il bacio sotto il vischio per la nuova coppia? Certo l'incontro con Ivana è stato un toccasana per Onestini, che proprio mentre era recluso nella Casa del "Grande Fratello Vip" era venuto a conoscenza del tradimento dell'allora fidanzata Soleil. La modella è riuscita a fargli tornare il sorriso dopo il brutto colpo, grazie alla sua simpatia contagiosa e ai suoi scherzetti quotidiani. Ora che sono fuori sono ancora più complici e l'affetto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo... un bel regalo natalizio per entrambi!