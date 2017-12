Francesco Moser a Ignazio: "Porta Cecilia a vendemmiare"

Francesco e Ignazio Moser sono stati tra i protagonisti della puntata del "Maurizio Costanzo Show" in onda giovedì 7 dicembre e il papà ha lanciato più di qualche frecciatina al figlio. Il campione delle due ruote ha infatti ammesso di non aver condiviso fino in fondo la partecipazione al Grande Fratello Vip: "Mah, mia moglie era un po' dispiaciuta, non lo guardava e non dovevo guardare nemmeno io. Poi però le amiche la chiamavano e qualcosa si sapeva".



E dopo qualche giorno c’è stato anche l’incontro con la nuova nuora: "Sì, l’ho vista e le ho detto che se vuole le faccio da maestro di sci. A Ignazio ho detto che la deve portare a vendemmiare". D’altronde la volontà di Francesco Moser sarebbe proprio quella che il figlio tornasse a occuparsi del business di famiglia: "Spero che torni in azienda, io sarei in pensione e lui deve portare avanti l'attività agricola, ha fatto l’istituto agrario ed è stabilito che lui sia il mio successore".