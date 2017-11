GFVIP, parla papà Moser: "Mia moglie è arrabbiata"

La storia tra Ignazio e Cecilia prosegue a gonfie vele, ma non mancano le polemiche all’interno e all’esterno della casa. I due, entrambi in nomination, rischiano di uscire dalla casa, ma a dare il colpo di grazia alla neo coppia è papà Moser che in esclusiva in un’intervista su DiPiù ha commentato il comportamento del figlio nella casa più spiata d’Italia: "Io sinceramente non lo seguo più molto perché non mi piace quel che vedo – ha detto il campione di ciclismo Francesco Moser – mia moglie Carla invece non lo segue proprio più, è arrabbiatissima per quelle scene e non riesce a sopportare di vederlo in tv in quel modo”. “Entrare al Grande Fratello è stata una sua scelta – aveva già dichiarato ai giornali papà Moser - poi vedremo le conseguenze. Ignazio sa come la pensiamo io e sua madre, deve restare nella normalità”.