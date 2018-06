Filippo Bisciglia: "Ecco la data, Temptation Island parte il 9 luglio"

"Work in progress, so che aspettate la data di inizio, a breve l'annuncio, facciamo così ve lo dico subito". Con un post su Instagram Filippo Bisciglia, presentatore di "Temptation Island", annuncia che il reality partirà il 9 luglio in prima serata su Canale 5. Le 6 coppie sono già formate e pronte ad essere tentate. E se Gemma Galgano ha smentito la sua partecipazione, direttamente dal Trono Over di "Uomini e Donne" arrivano Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Tra novità e colpi di scena, Temptation Island racconterà il viaggio tra i sentimenti di sei coppie, non sposate e senza figli in comune, che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto di coppia ed avere alcune conferme sulla propria storia d’amore. Ad ospitare i protagonisti sarà per 21 giorni uno splendido resort nel cuore della Sardegna. Sbarcate sull’isola le coppie vivranno divise all’interno del villaggio e isolate dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo tra sport ed escursioni in compagnia di tredici giovani donne single e dall’altra le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a tredici uomini single.

Tre settimane da vivere "virtualmente liberi" dai condizionamenti del loro legame sentimentale, nel tentativo di comprendere la reale profondità dei loro sentimenti e porsi delle domande sulla propria storia d’amore. Riusciranno a capire qualcosa di più del loro rapporto di coppia? Complice la vicinanza del gruppo dei single, il clima rilassato e piacevole tra natura incontaminata e lunghe confidenze tra amici, le giornate a Temptation Island saranno per i protagonisti l’occasione giusta per valutare i limiti e i punti di forza della propria relazione. A sciogliere ogni possibile dubbio sarà il falò, momento fondamentale per vedere e valutare oggettivamente la propria relazione.

E' in questo frangente infatti che i protagonisti potranno ripercorrere, tramite dei filmati, alcuni stralci della vacanza del loro partner. Tra crisi di gelosia, errori di valutazione, conferme dei sentimenti ma anche tanti dubbi le sei coppie vivranno la loro storia a distanza e alla fine si ritroveranno davanti all’ultimo falò per rispondere alla domanda di rito di Filippo: "Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?".