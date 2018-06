Gemma: "Non partecipo a Temptation Island"

"Non partecipo a 'Temptation Island', ho già vissuto le mie tempeste d'amore e mi basta, sono venuta dalla mia amica Ida Platano perché lei mi è stata vicina quando avevo bisogno". Gemma Galgano, la star del trono over di "Uomini e Donne", lo rivela in un'intervista esclusiva sul settimanale "Chi" che Tgcom24 anticipa.