"Uomini e Donne", Gemma e Marco: amore al capolinea

Dopo la scorsa puntata, Marco raggiunge Gemma Galgani in camerino. Il cavaliere toscano non ha digerito il ballo che la dama torinese ha chiesto a Giorgio. Marco ha il cuore spezzato, le sue parole sono molto dure: "Se non finisce oggi tra di noi, finirà domani, abbiamo caratteri troppo diversi. Penso che non ci vedremo più, ma mai dire mai". La Galgani scoppia in lacrime ma riesce solo ad annuire e ad accettare la fine della sua storia con Marco.