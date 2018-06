Sorpresa finale a "Uomini e Donne": Tina e Gemma fanno pace

Tina e Gemma sembrano aver fatto pace. Sarà vero o si tratterà solo di una breve tregua estiva in attesa della prossima stagione di "Uomini e Donne"? Nessuno può dirlo, ma certamente in quest'ultima puntata del programma di Maria De Filippi le due rivali hanno stupito tutti, ballando insieme sulle note di "Siamo donne" e scambiandosi un lungo abbraccio, proprio come due amiche di lunga data.



Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo mesi di insulti e battutine, infatti, Tina si è lasciata trasportare dall'entusiasmo e ha augurato a Gemma il meglio, nella speranza che finalmente trovi un fidanzato.