Uomini e Donne, Giorgio: "Gemma adesso non ha più senso ballare"

Scandalo a Uomini e Donne: Gemma Galgani è tornata single. Quando il cavaliere brizzolato chiese alla dama torinese, allora accompagnata dal toscano Marco di danzare con lei per chiarire alcune cose, la Galgani rifiutò per rispetto del nuovo compagno.



Oggi lei vorrebbe recuperare quel ballo, ma Giorgio si rifiuta: "Il ballo adesso non ha più senso, il mio era un modo per chiudere definitivamente e in maniera carina la nostra storia". Tina Cipollari interviene: "Gemma hai perso capre e cavoli hai visto?". Gianni Sperti continua: "Non auguro il male a nessuno, ma ben ti sta". Tutti contro la Galgani che conclude: "Ho ritrovato me stessa dopo tanto tempo".