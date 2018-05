Uomini e Donne: Gemma sfila in passerella vestita da Catwoman

Tempo di sfilata a Uomini e Donne. Poteva forse mancare la performance di Gemma? Certo che no. La dama torinese ha optato per un costume iconico: Catwoman, la storica compagna di Batman ma anche dell'uomo dietro la maschera, Bruce Wayne. La scelta di Gemma è motivata soprattutto dal fatto che i gatti siano animali molto sinuosi e sensuali, ma riuscirà a portare quelle loro stesse qualità in passerella? Tina naturalmente parte prevenuta prima ancora di sapere quale costume indosserà, mentre Gianni è più possibilista almeno finché la dama non fa il suo ingresso in scena.