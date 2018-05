Uomini e Donne, Sossio: "Ho sbagliato"

Mea culpa a Uomini e Donne. Sossio chiede scusa a Ursula per il suo comportamento: "Ho sbagliato, sono stato immaturo a chiederti se sei innamorata, perché si vede. A me piaci, questo è chiaro, ma adesso sono davanti a un bivio perché è arrivata una bella ragazza che vuole corteggiarmi". Ursula non è convinta del suo pentimento e ricorda tutte le volte in cui l'ex calciatore non si è comportato da uomo: "Non devi far finta di pensarmi, devi pensarmi realmente".