Uomini e Donne, Ursula: "Tina mi hai rotto"

Puntata scoppiettante a Uomini e Donne. Tina Cipollari e Gianni Sperti cercano di indagare sulla coppia formata da Sossio e Ursula. L'esuberante opinionista sospetta che i due si sentano e che facciano serate insieme. La bionda dama di Taranto non ci sta, si alza e comincia a inveire contro la Cipollari. "Tina mi hai rotto", tuona Ursula.



Ovviamente gli animi non si placano, nonostante la padrona di casa Maria De Filippi cerchi di mantenere la calma. Interviene Sossio: "Non ho niente da nascondere", ma Gianni vuole leggere i messaggi. L'ex calciatore dichiara: "Lei è innamorata". Ursula è scioccata e replica: "Ma parla per te".