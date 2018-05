“Uomini e Donne”, la tronista Nilufar sceglie Giordano

"Spero di poter condividere con lui tutto quello che c'è di bello". La tronista Nilufar Addati sceglie Giordano Mazzocchi come compagno di vita. Così Nicolò scoppia in lacrime per il "rifiuto" e viene subito rincuorato dalla padrona di casa Maria De Filippi . In amore vince chi fugge. La ragazza, quando Giordano decide di abbandonare la villa dove sono ospiti, infatti lo insegue...

La tronista dedica delle parole a Nicolò, ma non bastano: "Non è un caso che io abbia dato a te il primo bacio. Con te mi sento me stessa. Razionalmente sei la persona giusta per me, che mi fa stare bene, ma a vent'anni non posso permettermi di ascoltare la ragione e non quello che sento, per cui la mia scelta non sei tu". Nicolò scoppia a piangere e ammette di essersi sentito preso in giro.

Arriva quindi il momento di Giordano e Nilufar si scioglie: "Tu hai spalle e braccia forti alle quali ho imparato ad aggrapparmi, in cui ho imparato a lasciarmi cullare. A volte vorrei che tu fossi diverso, che non avessi i tuoi difetti, ma forse non lo vorrei perché non saresti tu. E quindi mi sa che dovrò prenderti così, con tutti i tuoi difetti e lo so che ci ammazzeremo un giorno si e l’altro pure, ma va bene così, nonostante tutti e nonostante tutto, la mia scelta sei tu". Sono baci e petali di rosa. A "Uomini e Donne" è nata una nuova coppia.