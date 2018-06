22 giugno 2018 10:44 "Temptation Island", prova del fuoco per sei coppie tra gelosie e tradimenti Il reality andrà in onda a luglio in prima serata su Canale 5, ecco tutti i concorrenti

Ormai manca poco. A luglio su Canale 5 arriva la nuova edizione di "Temptation Island". Saranno sei le coppie a intraprendere il famoso viaggio tra tentazioni e conferme. I nomi dei ragazzi sono stati svelati dal sito ufficiale del programma e così si è scoperto che tra loro c'è anche una vecchia conoscenza proveniente dall'appena concluso Trono Over di "Uomini e Donne": Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

IDA E RICCARDO - Dopo U&D la copia è già pronta a mettersi nuovamente in gioco. Guarnieri è molto motivato, come racconta lui stesso, vuole dimostrare alla sua donna che fa sul serio e che può fidarsi davvero di lui. Dal canto suo per Ida il programma sarà importante per capire se davvero Riccardo è l'uomo giusto, quello per sempre.

RAFFAELA E ANDREA - Raffaela Giudice e Andrea Celentano arrivano da Salerno e mettono alla prova il loro amore dopo 7 anni di relazione. Se lei è convinta che lui sia la persona giusta ("Per me è un angelo, il fidanzato perfetto, se dovesse deludermi mi cadrebbe il mondo addosso", nsr), mentre lui ha ancora tanti dubbi: "Voglio essere sicuro che non sia un'abitudine, dopo tanti anni, stare insieme".

GIADA E FRANCESCO - Giada e Francesco sono due fidanzati sempre più isolati dal mondo. A causa della gelosia. Ora cercano di superare questi ostacoli con questa sorta di teoria di gruppo. "Per la troppa gelosia, siamo sempre e solo io e lui. Vorrei essere più libera, vorrei avere i miei spazi, essere me stessa senza aver paura che la mia storia possa finire per questo", spiega lei. Il fidanzato sottolinea: "Sono gelosissimo di Giada e penso di avere mille motivi per esserlo, quindi vengo appunto a Temptation Island per vedere se quest’esperienza mi darà ragione o no".

MARTINA E GIANPAOLO - Martina e Gianpaolo devono stare di più insieme. Lontano dal nucleo familiare. Lei, come spiega nel video di presentazione, ha lasciato tuto per lui. Si è trasferita a casa sua: "Da quasi un anno ho lasciato la mia famiglia e le mie amicizie per stargli vicino. Dopo un anno siamo ancora qui, con la nostra stanza di fronte a quella della madre".

LARA E MICHAEL - Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio giocano con il fuoco. Lui vuole scoprire se lei gli manca davvero, lei ha bisogno di una conferma per fare il passo decisivo. "Voglio veramente arrivare a una risposta finale, qualunque essa sia, e prendere una decisione. Amo molto Michael ma voglio capire se è la persona che fa davvero per me", dice Lara. Mentre Michael evidenzia: "Ho deciso di partecipare perché sarebbe bello scoprire che lei mi manca davvero". Come andrà a finire?