Georgette Polizzi, il fidanzato Davide Tresse le chiede pubblicamente la mano: "Non ti lascio, sposami"

"Tu dirai questo è impazzito", continua Tresse: "E lo diresti con giusta cognizione di causa, visto che sono sempre stato scettico nei confronti dello nozze. Ma ora voglio assicurarmi di poterti stare accanto sempre, con la speranza che la vita ci torni a sorridere".



Da quando a Georgette è stata diagnosticata la sclerosi infatti per i due è cominciato un vero calvario, fatto di ospedale, medicine e riabilitazione, sedia a rotelle e stampelle. Davide però non l'ha mai lasciata nemmeno un minuto, accompagnandola step by step nella sua tenace battaglia contro la malattia. Lei tuttavia non se la sente di condannarlo a una vita accanto ad una malata. Ed è per questo che gli ha chiesto pubblicamente di lasciarla.

"Io ti sono vicino dall'inizio del tuo inferno, so perfettamente quello che stai provando", le scrive Tresse: "Ma mai nessuno, figuriamoci quella brutta malattia che ti ha colpito, potrà staccarmi da te. (...) Non sto prendendo sottogamba la faccenda (...) So che non hai un raffreddore. So che sei ammalata. Ma smettila di vergognarti se devo prenderti in braccio per sistemarti sul divano. Lo faccio più che volentieri. So cosa ti sta succedendo e in che modo affrontare la sclerosi multipla e voglio essere la tua ombra, il tuo sostegno... L'amore può vincere tutto, anche le ore più drammatiche della malattia".

E infine conclude dicendole. " Amore mio non sono un supereoe. Mi chiedo se avrò sempre le forze per affrontare tutto questo perché credimi io soffro tanto quanto ti vedo stare male. . Soffro insieme a te Georgette e anche questo è amore. Sono convinto che avremo tanti altri giorni belli da vivere... sposami e affrontiamo il futuro da marito e moglie".