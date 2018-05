Georgette Polizzi, l'ex di "Temptation Island" di nuovo in piedi: "Nuovo obiettivo, tornare a camminare"

"ORA NUOVO OBIETTIVO: Tornare a camminare per poterle indossare tutte!!" spiega mostrando delle calzature comprate online. Poi si sofferma su uno scatto insieme al fidanzato Davide Tresse, in barca e scrive. "Un altro week... ed un altro STOP AL TEMPO per noi...Anche oggi mi hai portato in barca, questa volta fino a Grado...Oggi ti guardavo e mi chiedevo se veramente meriti tutto questo...Testarda come pochi ho iniziato a camminare con le stampelle però faccio tre passi e mi fermo e tu mi devi aspettare...Mi devi aiutare per salire in barca...Ti devi prendere cura di me...Non riesco a guidare quindi mi devi scorrazzare in giro...E molte altre cose...".

In un video poi risponde a tutti coloro che l'hanno criticata per la troppa positività con cui ha parlato della malattia: "I miei primi 14 giorni dopo la diagnosi di una malattia che sto imparando a conoscere, con la quale sto imparando a convivere... In molti vi siete scagliati contro di me... per il mio eccesso di positività... Molti mi hanno detto 'io sono malato da molti anni, vedrai questa energia svanirà!'... Sono io così cerco di vedere il bene anche nel marcio... per farvi capire il ragionamento che faccio è: ok sono malata (cosa negativa), ho un uomo che amo e mi ama (cosa positiva), ho un lavoro che adoro e mi dà un sacco di soddisfazioni (cosa positiva), ho molti amici che si fanno in quattro per me (cosa positiva). A questo punto sono tre cose positive importanti che colmano una negativa... e così tirando una riga mi dico ok non ho motivi per non essere ugualmente felice! So che il mio pensiero può non essere condiviso ma io sono questa e non cambierò per niente e nessuno!!”