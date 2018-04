"Temptation Island", Georgette Polizzi ricoverata per accertamenti neurologici

Sdraiata su un letto d'ospedale, con la mano tesa verso il suo adorato Davide Tresse . Su Instagram Georgette Polizzi , ex protagonista di " Temptation Island ", parla del malore che l'ha colpita, con tanto di ricovero per accertamenti neurologici. "Strana la vita... in men che non si dica ti ritrovi in ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po' di giorni. Però cara vita una cosa te la dico: non mi fai paura, sono più forte di te".

Al suo fianco c'è il "momo": "E' vicino a me e neanche lui ha paura quindi sai che c’è? Questa volta puoi andartene a F....lo!", prosegue. Pare che un formicolio fastidioso alla mano l'abbia spinta fino all'Ospedale San Bortolo, nei pressi di Vicenza, dove si trova tuttora.

"Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo - ha scritto in un altro post - Ed invece eccomi qui!! Nel mio reparto mi hanno già soprannominato la 'leonessa cazzuta'... dicono che ho una grinta ed una forza di volontà assurda... che la mia positività è contagiosa... beh sapete cosa vi dico che questa forza di volontà mi porterà a tornare ad essere la polly di sempre!!".

Georgette non si arrende, e anzi giura di lottare con tutta se stessa per tornare a camminare: "Lo devo in primis a me stessa e alla mia instancabile voglia di vivere... lo devo al mio uomo che in questi giorni con gli occhi lucidi mi ha promesso che anche se dovessi fallire resterà al mio fianco per sempre... che mi ha detto di essersi innamorato una seconda volta perché nonostante tutto non ho mai perso il sorriso. Lo devo a quegli amici che sono stati sul bordo del mio letto d’ospedale annullando la loro vita fuori... ed in parte lo devo a voi Pollini che mi avete inondato di messaggi di sostegno. Ma lo devo anche a chi si è professato amico su di un social a livello pubblico ma non si è scomodato a mandarmi un misero messaggio privato. Ogni notte mi addormento sognando di tornare ad essere la Polly di sempre... e così sarà!! Tenetevi pronti perché la Polly...".