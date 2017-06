"Temptation Island", che fine hanno fatto le coppie?

FLAVIO ZERELLA E ROBERTA MERCURIO - Alla fine della loro avventura a "Temptation Island" erano sul punto di scoppiare, per colpa della bella Diana. Flavio sembrava infatti aver perso la testa per la tentatrice, ma alla fine era tornato a testa bassa da Roberta che gli aveva perdonato la scappatella. Per loro una storia a lieto fine: ad aprile hanno infatti annunciato il matrimonio. GEORGETTE POLIZZI E DAVIDE TRESSE - Lei era rimasta ammaliata da Claudio e aveva messo in discussione il suo rapporto con Davide. Dopo un periodo di crisi, però, aveva deciso si dare un'altra possibilità alla relazione ed era uscita insieme al fidanzato. Adesso convivono a Vicenza, dove lavorano insieme nel mondo della moda, e stanno pensando alle nozze. LUDOVICA VALLI E FABIO FERRARA - A "Temptation Island" avevano avuto i loro alti e bassi, ma alla fine avevano resistito. Una volta fuori, però, le cose non erano andate per il verso giusto e dopo diversi tira e molla si erano detti addio. GIANMARCO VALENZA E AURORA BETTI - Dentro il reality lei si era mostrata molto disponibile alle attenzione dei single. Proprio per questo la storia con Gianmarco era arrivata al capolinea. I due si sono rifatti una vita: lei aspetta un figlio dal calciatore Simone Aresti, mentre lui è diventato un influencer.

MAURO DONA' E ISABELLA FALASCONI - La coppia del trono Over aveva superata una bella crisi a Temptation Island. Mauro era infatti rimasto affascinato dalla tentatrice Marta, me poi era ritornato da Isabella con una proposta di matrimonio. Alle nozze, però, non ci sono mai arrivati. Dopo un periodo di serenità e una presunta gravidanza i due si sono allontanati e lo scorso maggio Isabella ha ufficializzato via social la rottura.



SALVATORE DI CARLO E TERESA CILIA - Una delle coppie più innamorate del programma, che ha dato filo da torcere a tentatori e tentatrici. Salvatore e Teresa si sono sposati e lei ha lasciato il lavoro a "C'è Posta per Te" per seguirlo in Sicilia, dove lui fa il calciatore.



TARA GABRIELLETTO E CRISTIAN GALLELLA - Dentro il reality non riuscivano a stare uno lontano dall'altra. Una volta fuori, dopo un periodo da separati, Tara e Cristian si sono promessi amore eterno. La coppia ha abbandonato la tv per concentrarsi sulla loro nuova vita a Roma e i fan li vorrebbero presto genitori.



EMANUELE D'AVANZO E ALESSANDRA DE ANGELI - La tentatrice Fabiola li aveva fatti vacillare, tanto che lui aveva deciso di lasciare la sua Alessandra per uscire con la sexy ballerina. Emanuele è poi tornato all'ovile per ricominciare la loro vita insieme. Ad un anno dal matrimonio aspettano una bambina.