Temptation Island, Georgette e Davide presto sposi

Profumo di fiori d'arancio per Georgette Polizzi e Davide Tresse, ex concorrenti di " Temptation Island ". Durante il reality entrambi avevano preso una sbandata per i rispettivi tentatori, ma a mesi di distanza il loro rapporto è più forte che mai. Ospiti di Radio Free Station, hanno infatti svelato di stare pensando al matrimonio : "Stiamo riflettendo su quale possa essere la data. L’intenzione c’è, ma non c’è ancora un giorno stabilito".

Un momento magico soprattutto per Georgette: la sua carriera come stilista le regala grandi soddisfazioni e potrebbe presto buttarsi anche nella musica: "Ho un brand di abbigliamento e fra poco il mio primo singolo da cantautrice... e vediamo come va".



Georgette e Davide erano usciti da Temptation Island con mille dubbi sul loro rapporto, ma adesso sono pronti a fare il grande passo. Diversa invece la situazione della compagna di reality Ludovica Valli. L'ex tronista era uscita dal gioco sicura del suo amore per Fabio Ferrara, ma dopo mesi di tira e molla la relazione pare essere giunta al capolinea. "Io e Ludovica ci sentiamo quasi tutti i giorni, ma preferisco non dire niente su quella che è la sua vita privata" ha spiegato Georgette "Credo che sia lei che debba parlare su quelle che sono le sue cose personali".