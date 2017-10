Fabrizio Frizzi, la famiglia chiede riserbo e discrezione

Fabrizio Frizzi, gli auguri via Twitter di amici e colleghi Twitter 1 di 13 Twitter 2 di 13 Twitter 3 di 13 Twitter 4 di 13 Twitter 5 di 13 Twitter 6 di 13 Twitter 7 di 13 Twitter 8 di 13 Twitter 9 di 13 Twitter 10 di 13 Twitter 11 di 13 Twitter 12 di 13 Twitter 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La famiglia Frizzi ringrazia "il pubblico, gli amici e la Rai per il grande affetto e l'attenzione dimostrata per le condizioni di salute di Fabrizio. Fabrizio, nella sua vita personale e professionale, ha sempre tenuto in grandissima considerazione il rispetto per le persone, chiedendo al tempo stesso la massima discrezione per la propria vita privata". E continua: "Ed è questo stesso tipo di considerazione che Fabrizio chiede, ora, a tutti coloro che gli vogliono bene, in attesa di rientrare al più presto per tante, nuove ed appassionanti... ghigliottine".



La Rai intanto ha ufficializzato, attraverso Twitter, che a partire dal 30 ottobre sarà Carlo Conti a condurre "L'Eredità".