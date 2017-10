C'è ancora apprensione per le sorti di Fabrizio Frizzi, colpito da un'ischemia il 23 ottobre durante le registrazioni di una puntata de "L'eredità". Il popolare conduttore è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma e le sue condizioni sarebbero stabili. In giornata però non è previsto alcun bollettino medico. Intanto via web gli auguri di fan, amici e colleghi continuano incessantemente.