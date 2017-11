Dallo show di Nicola Savino a "Surviving Africa", il grande autunno di Italia 1

Italia 1 scalda i motori e si prepara ad una stagione ricca di sorprese. Occhi puntati sulla new entry Nicola Savino, che dall'autunno sarà al timone de " Le Iene " prima di debuttare con uno show tutto suo a partire da gennaio. Anche Paolo Bonolis ha messo in cantiere un nuovo programma, ancora top secret, mentre il comico Andrea Pucci sarà protagonista di un one-man show in quattro serate. Grande attesa poi per " Surviving Africa ", reality estremo per Vip.

Nicola Savino è pronto a tuffarsi in nuove sfide, con un doppio appuntamento che lo terrà impegnato per tutta al stagione. "Una sera a settimana sarò alle Iene a partire dall'autunno, se 20 anni fa mi avessero detto che sarei diventato il conduttore non ci avrei creduto", ha raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni. "Da gennaio condurrò quattro puntate di uno show molto impegnativo che stiamo preparando sin da ora: sarà uno show, come si dice in gergo, di genere".



Ancora massima riservatezza invece sul nuovo programma di Paolo Bonolis, che ritroveremo su Canale 5 con "Music" (tre serate-evento dedicate alla musica) e "Chi ha incastrato Peter Pan". Spazio poi alla comicità con "Colorado", condotto da Paolo Ruffini, e a Pio e Amedeo, che tornano con "Emigratis".



Anche gli appassionati di serie tv americane non resteranno delusi. Arrivano infatti gli episodi inediti della seconda stagione di "Lethal Weapon", ma non solo. A tenerci compagnia nella prossima stagione anche i nerd di "Big Bang Theory", la coppia di cameriere di "2 Broke Girls", l'improbabile papà di "Baby Daddy", le avventure della famiglia Anni Ottanta "The Goldbergs" e gli intramontabili "Simpson".



Il sabato è tutto dedicato ai più piccoli, con una selezione di film pensati per loro. Tra questi "Kung Fu Panda 3" (in prima visione tv), i primi due capitoli di "Cattivissimo Me", la favola animata de "Il piccolo principe" e le avventure di "Pan – Viaggio sull'isola che non c'è".