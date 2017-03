"Emigratis", Pio e Amedeo ammettono: "Ci hanno arrestati ad Abu Dhabi"

Durante la puntata, mentre la coppia entrava in discoteca, la voce del doppiatore Francesco Pannofino ricordava come negli Emirati fosse vietato indossare la classica veste da sceicco in determinati luoghi.



Continua intanto il grande successo di ascolti per la seconda stagione del programma dopo l'exploit della prima. La coppia foggiana, arrivata al successo grazie a "Le Iene", propone nuovi viaggi in giro per il mondo, a caccia di italiani ai quali scroccare soldi, alloggi e inviti a feste esclusive.