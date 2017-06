Belen: faccia a faccia con la sua hater

Belen Rodríguez è uno dei personaggi televisivi più noti ma anche con il più alto numero di "hater" sul web. La showgirl è infatti "inseguita" da uno zoccolo duro di persone che spulcia di continuo i suoi profili social e commenta le sue attività col solo fine di ricordarle quotidianamente quanto la disistimi.

Tra queste, la militante più accanita è sicuramente "Mary", una signora che su Facebook ha aperto le pagine "Associazione anti Belen" e "Belen Rodriguez non mi piace" nelle quali, oltre ad apostrofarla col termine "Belacchia", gliene dice proprio di tutti i colori.

La iena Mary Sarnataro ha così deciso di provare a far incontrare Belen con la sua hater numero 1, la quale però, anche davanti alle telecamere, inizialmente non sembra demordere: "Non sono mica l'unica che scrive cose simili? E poi si tratta solo di battute" si giustifica.

Solo dopo una lunga ramanzina, l'inviata de "Le Iene" riesce a strapparle una promessa solenne: "Prometto che non insulterò più nessuno, soprattutto Belen perché ci sono andata pesante" giura l'hater. Un giuramento sugellato da un selfie scattato assieme alla vittima di tutte le sue critiche.